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  4. 07 Kasım 2018 07:34

Akaryakıt istasyonunda korkunç infaz kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda sırtından bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Umut Özdemir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada, arkasından gelen 21 yaşındaki N.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle Özdemir’i sırtından bıçaklayarak kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli N.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, ekipler olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu, N.A. isimli şahsın Umut Özdemir’i bıçakladığı anlar ise saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı. Özdemir’i bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçan N.A. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

İHA/DHA

akaryakıt istasyonu , buca , cinayet
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