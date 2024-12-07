Akaryakıt istasyonunda oraklı kavga: Çok sayıda yaralı var
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Kocaeli'de akaryakıt istasyonun çalışanı ile müşteri arasında ''gaz hortumunun sökülmesi'' nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre; akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüşürken, bu sırada 4 kişi orak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, taraflara müdahalede bulundu. Devam eden kavgada 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavganın sürmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Olayın kontrol altına alınmasının ardından 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DHA
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