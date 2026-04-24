Akdeniz 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı! 5 saatte 7 deprem! Akdeniz’de peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz güne sismik hareketlilikle başladı! Sabahın erken saatlerinden itibaren peş peşe yaşanan sarsıntılar kıyı şeridinde tedirginlik yarattı. AFAD verilerine göre en büyüğü 3.9 olan sarsıntıların ardından son olarak 5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi

Akdeniz açıklarından sabah saatlerinden itibaren yoğun bir deprem aktivitesi gözlemleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan son bilgilere göre, bölgede kısa aralıklarla birden fazla sarsıntı kaydedildi.

Son Sarsıntı 5 Büyüklüğünde

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre,saat 11,58'de Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 15 kilometre altında yaşandı.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren 7 sarsıntı

Bölgedeki hareketlilik sadece son depremle sınırlı kalmadı. Bugün sabah saat 07.11’den itibaren Akdeniz’de en büyüğü 5 olarak ölçülen yaklaşık 7 farklı sarsıntı sisteme yansımış oldu.

Uzmanlar, Akdeniz havzasındaki bu tür sismik hareketlerin bölgenin doğal tektonik yapısı içerisinde sıkça görüldüğünü belirtiyor.

Depremlerin ardından yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve ilgili birimlerin bölgedeki sismik aktiviteyi anlık olarak takip ettiği ve verilerin güncellenmeye devam edeceği vurgulandı. Bölgedeki sarsıntıların kıyı şeridinde yer alan yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

