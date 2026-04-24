Akdeniz 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı! 5 saatte 7 deprem! Akdeniz’de peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz güne sismik hareketlilikle başladı! Sabahın erken saatlerinden itibaren peş peşe yaşanan sarsıntılar kıyı şeridinde tedirginlik yarattı. AFAD verilerine göre en büyüğü 3.9 olan sarsıntıların ardından son olarak 5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi
Akdeniz açıklarından sabah saatlerinden itibaren yoğun bir deprem aktivitesi gözlemleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan son bilgilere göre, bölgede kısa aralıklarla birden fazla sarsıntı kaydedildi.
Son Sarsıntı 5 Büyüklüğünde
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre,saat 11,58'de Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 15 kilometre altında yaşandı.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren 7 sarsıntı
Bölgedeki hareketlilik sadece son depremle sınırlı kalmadı. Bugün sabah saat 07.11’den itibaren Akdeniz’de en büyüğü 5 olarak ölçülen yaklaşık 7 farklı sarsıntı sisteme yansımış oldu.
Uzmanlar, Akdeniz havzasındaki bu tür sismik hareketlerin bölgenin doğal tektonik yapısı içerisinde sıkça görüldüğünü belirtiyor.
Depremlerin ardından yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve ilgili birimlerin bölgedeki sismik aktiviteyi anlık olarak takip ettiği ve verilerin güncellenmeye devam edeceği vurgulandı. Bölgedeki sarsıntıların kıyı şeridinde yer alan yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
