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Akdeniz'de korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kıbrıs açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de saat 22.11'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Hatay ve bazı çevre illerden de hissedildi.

Depremin derinliği 7.77 kilometre olarak duyuruldu.

 

Etiketler deprem hatay akdeniz
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