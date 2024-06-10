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Akıl almaz ölüm: Eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca...

Akıl almaz ölüm: Eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca...
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca fenalaşan 27 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dokurcun Mahallesinde meydana gelen olayda, eşi R.D.’nin kiraz ağacından düştüğünü öğrenen 27 yaşındaki Ş. D., fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Ş. D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Ş.D.'nin cenazesi, Çaylar Yeniköy Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

İHA

Etiketler sakarya akyazı hastane
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