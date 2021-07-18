Akılalmaz cinayet! Tıraşı beğenmedi, dehşet saçtı
Kilis’te çocuğunun tıraşını beğenmeyen şahıs, berber Ali Osman K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Kilis'te Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Ali Osman K. ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B. av tüfeği ile Ali Osman K.’ye ateş açarak yaraladı.
Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İHA
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