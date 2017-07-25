Akılalmaz olay ! Aldatan kocasını öldürttü

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Nuriye D., kendisini aldattığını ve başka bir kadınla gönül ilişkisi olduğu belirtilen kocası Aziz D.'yi korkutup, yaralamaları için 10 bin lira karşılığında anlaştığı 2 kişi, yanlışlıkla kocasını öldürdü.

Diyarbakır polisi, Nuriye D.'nin planını ve cinayet olayını bir ay süren titiz bir çalışma ve 15 güvenlik kamerasını inceleyerek çözmeyi başardı. Cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si serbest bırakıldı, 3'ü tutuklanırken, 1 kişinin de sorgusu devam ediyor.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde geçtiğimiz 26 Haziran'da evinin önünde öldürülen Aziz D. cinayetini, polis bir ay gibi kısa bir süre içerisinde çözdü. Bu süre içerisinde 15 güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, Aziz D.'nin karısı Nuriye D.'nin geçmişte yaptığı telefon görüşmelerini de takibe aldı. Nuriye D.'nin aile bireyleri dışında bazı kişilerle görüştüğünü tespit eden polis, bu kişileri de takip ve incelemeye aldı. Nuriye D.'nin telefonla görüştüğü kişilerin, güvenlik kameralarında daha önce evin çevresinde keşif yaptığını farkeden polis, Özkan G. ve Hamdullah Y.'yi gözaltına aldı.

10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Bu iki kişinin emniyetteki sorgusunda, Nuriye D.'nin kocasını yaralamaları için on bin lira karşılığında anlaştıklarını ittiraf etti. Bu kişilerin verdikleri ifade doğrultusunda gözaltına alınan Nuriye D.'nin de emniyette verdiği ifadede bütün gerçekler ortaya çıktı. İstanbul'da iş makinesi operatörlüğü yapan Aziz D.'nin kendisini aldattığını ve başka bir kadınla gönül ilişkisi olduğunu düşünen Nuriye D., bayram ziyareti için geldikleri akrabalarının evinde korkunç planı yaptığı öğrenildi. Nuriye D., telefonla görüştüğü Özkan G., Hamdullah Y. ve İ.Y. ile on bin lira karşılığında kocasını korkutmak amacıyla yaralamak üzere anlaştığı öğrenildi. Cinayet günü Nuriye D., çocuk bezi alma bahanesiyle markete gönderdiği kocasını, dışarda bekleyen kiralık katillere balkondan gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine dışarda bekleyen silahlı kişiler, Aziz D.'yi bina girişinde silahla ateş ederek, yaralamak yerine yanlışlıkla öldürdü.

EŞİNİN KANLAR İÇERİSİNDEKİ CESEDİ ÜZERİNDE AĞITLAR YAKTI

Plan kurup eşinin ölümüne sebep olan Nuriye D., silah sesleri üzerine aşağı inerek ağır yaralı kocasının kanlar içerisindeki bedeni üzerinde ağlayarak, ağıtlar yaktı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aziz D. ile birlikte ambulansa binerek hastaneye de gelen Nuriye D.'nin burada da ağlayarak, ağıtlarına devam ettiği ve cinayetten kısa bir süre sonra da hemen miras işlemleri başlattığı kaydedildi.

2'Sİ SERBEST BIRAKILDI, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Nuriye D.'nin cep telefonu ile yaptığı görüşmeleri incelemeye alan polis, cinayetin işlendiği bölgedeki 15 güvenlik kamerasından da görüntüler alarak, tek tek izledi. Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Özkan G. cinayette aracılık ettiği, silahı İ.Y.'nin kullandığı eşi Nuriye D.'nin de cinayete azmtirdiği ortaya çıktı. Analiz raporları ve delileri inceleyen polis, İ.Y.'nin olay günü giyindiği gömlek üzerinde barut izleri ile Özkan G.'nin evinde bulunan silahlardan 7.65 mm tabancanın olayda kullanılan silahla örtüştüğünü tespit etti. Toplanan deliller ile eşini kiralık katil tutarak öldürten Nuriye D.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 zanlıdan 2'si serbest bırakılırken, Nuriye D., olaya aracılık ettikleri belirlenen Özkan G. ve Hamdullah Y. tutuklanırken, İ.Y.'nin bir terör suçundan kaydı bulunduğu ve bu yüzden de Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.