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Akılalmaz olay: Alkollü vatandaş kendini bıçakladı

Akılalmaz olay: Alkollü vatandaş kendini bıçakladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir vatandaş, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir vatandaş, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı. Ayakta durmakta bile güçlük çeken vatandaş, ambulansa bineceği sırada görevli polisin silahını almak isterken, polisin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Ö.B., bulvar üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Etiketler alkol bıçak
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