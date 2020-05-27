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  4. 27 Mayıs 2020 18:16

Akılalmaz olay! Babasını demir çubukla öldürdü

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören cani adam, yanında refakatçi olarak kalan babasını yatağından çıkardığı demir çubukla döverek öldürdü.

Akılalmaz olay! Babasını demir çubukla öldürdü
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Olay, dün gece saatlerinde Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin psikiyatri bölümünde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin Muğla'yı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti.

Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selahattin Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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