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Akılalmaz olay! Beton duvarı delip güvercinleri çaldılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton duvarı delen hırsızlar kümeste bulunan 100 güvercini çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi, Barınak Sokakta, Halil Abrahim Ay'a ait etrafı beton duvar ile çevrili kümesteki güvercinler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlar güvercinleri çalmak için kümesi çevreleyen beton duvarı deldiler. Kimliği belirsiz kişiler içerde bulunan 25 bin lira değerindeki yaklaşık 100 güvercinleri çaldılar.

 Beslediği ve gözü gibi baktığı güvercinleri kontrole gelen Halil İbrahim Ay, kümesin yan duvarının delik olduğunu ve güvercinlerin yerinde olmadığını gördü.

Durumu kolluk kuvvetlerine bildiren Ay, hırsızların yakalanmasını istedi.

Etiketler beton duvar güvercin hırsızlık
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