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  4. 03 Eylül 2020 21:23

Akılalmaz olay! Çaldıkları ürüne 1 yıllık garanti sözü verdiler

Antalya'da 8 adresten elektronik ürün çalan 2 biri tutuklanırken, zanlıların çaldıkları ürünü satarken 1 yıllık garanti sözü verdikleri ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! Çaldıkları ürüne 1 yıllık garanti sözü verdiler
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Kumluca'ya bağlı Mavikent, Beykonak ve Beşikci mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi ve Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı timlerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Oluşturulan özel ekip, bir süre yapılan takip sonucunda hırsızlık şüphelilerinin A.E. ve İ.A. olduğunu tespit etti. İ.A. belirlenen adresinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra ifadesinde evden hırsızlık olaylarını A.E. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İ.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.E.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin evlerden ve iş yerlerinden ağırlıklı olarak televizyon, mini jeneratör, matkap gibi kısa sürede satabilecekleri elektronik aletleri çaldıkları belirlendi. Çalıntı ürünlerin bir kısmı sahiplerine tespit edilirken, şüphelilerin çaldıkları ürünleri satarken alıcılara 1 yıllık garanti sözü verdikleri ortaya çıktı.

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hırsız , çete
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