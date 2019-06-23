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  4. 23 Haziran 2019 15:10

Akılalmaz olay ! Komşularına kızıp apartmanı ateşe verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 dairenin bulunduğu apartmanın bodrum katından çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangını, aynı binada oturan F.K.'nin komşularına kızdığı için çıkardığı iddia edildi.

Akılalmaz olay ! Komşularına kızıp apartmanı ateşe verdi
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Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1502 adada bulunan 8 daireli apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında bodrum katında bulunan eşyalar bir anda alevler içinde kalırken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında bodrum katı zarar görürken binayı saran dumanlardan etkilenen F.M. (43), T.A. (45), E.N.A. (9), M.A.A. (5), E.A. (2,5), N.A. (7), N.A. (30), A.K.İ. (35), Ö.İ. (4), M.İ. (2), ve H.İ. (77) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile Yenikent Devlet hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirttilirken aynı apartmanda oturan F.K.'nın bodrum katını yaktığını iddia eden apartman sakinleri, polis merkezine giderek F.K. hakkında şikâyetçi oldu. Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

yangın , sakarya , adapazarı
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