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  4. 15 Ağustos 2020 15:52

Akılalmaz olay! Laf attığı kızın ağabeyini bıçakladı, serbest bırakıldı

Adana’da kız kardeşine laf attığı Lübnan uyruklu kişiyi bıçaklayarak yaralayan Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akılalmaz olay! Laf attığı kızın ağabeyini bıçakladı, serbest bırakıldı
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Olay, 6 Ağustos günü Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18042. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K. (21), Lübnan uyruklu Firas O.'nun kız kardeşine laf attı. Ağabey Firas O., kardeşine laf atan Serdar K.'ye tepki gösterdi. Çıkan kavgada Firas O., Serdar K.'ye kafa attı attı. Burnu kırılan Serdar K. ise Firas O.'yu bıçakladı. 


Firas O., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan Serdar K., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.


Adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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