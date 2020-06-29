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  4. 29 Haziran 2020 11:09

Akılalmaz olay! Makatından sokulan şişe ameliyatla çıkarıldı

Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Afganistan uyruklu gencin makatından soda şişesi sokulduğu ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! Makatından sokulan şişe ameliyatla çıkarıldı
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Karaman'da karın ağrsı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.

Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. 

A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.


DHA

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