Akılalmaz ölüm... Selam vermek isterken hayatını kaybetti

Kocaeli'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı 45 yaşındaki bir kişi selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşına selam vermek isterken, arkadaşının kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak feci halde yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan C.A., mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti. Arkadaşına selam vermek isteyen C.A., yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip kamyona yöneldi. Ancak C.A., bu sırada kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde C.A.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ENGELLİ ÇOCUKLARI VARMIŞ

C.A.’ın cenazesinin yarın Gebze Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan sürücü S.A. ile C.A.’ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi.

S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

