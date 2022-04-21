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  4. Akıllara durgunluk veren olay: İl il gezip ünlü olmak isteyenleri dolandırdı

Akıllara durgunluk veren olay: İl il gezip ünlü olmak isteyenleri dolandırdı

Akıllara durgunluk veren olay: İl il gezip ünlü olmak isteyenleri dolandırdı

Ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak, il il gezerek sahte dizi ve film deneme çekimleri yapıp, vatandaşları dolandıran çete çökertildi.

İl il gezerek lüks otellerde düzenledikleri sahte çekimler ile ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak ağlarına düşürdükleri vatandaşları dizilerde, filmlerde oynatma ve ünlü olacakları vaadiyle kandırıp kişi başı 450 TL para toplayan dolandırıcılar, Isparta Siber Suçlarla Mücadele polislerinden kaçamadı.

 4 İLDE ORTAK OPERASYON
Sahte çekim yaparak vatandaşları dolandıran 2’si kadın 3’ü erkek toplam 5 şüpheli polis tarafından Isparta merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde düzenlenen ortak operasyonla Isparta’da yakalanarak gözaltına alındı.

 Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise birçok post cihazı, mali doküman, kredi kartları, dijital materyaller, laptop, cep telefonu gibi elektronik belgelere incelenmek üzere polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli Isparta Emniyetindeki işlemlerinin ardından Isparta Adliyesine sevk edildi ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler dolandırma çete ünlü
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