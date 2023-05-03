Akılmaz cinayet! ''Rahmetli de çok iyi bir insan değildi'' deyince öldürüldü

Adana'da bir kişi, öldürülen üvey ağabeyi için ''Rahmetli de çok iyi bir insan değildi'' diyen Murat D.'yi tabancayla öldürdü.

Adana’da T. ailesi, 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih T.’ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı. Mevlide katılamayan Fatih T.'nin arkadaşı Murat D., 1 Mayıs'ta T. ailesinin mahalledeki kıraathanesine geldi. T.’nin üvey kardeşi Yıldıray Ç. ile buluşan D., bir süre sohbet etti. Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih T.’nin fotoğrafını gören D., “Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı” deyip, iddiaya göre, küfretti. Bu duruma sinirlenen Ç., D.’ye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ç., D.’yi tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

​TUTUKLANDI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheli Ç.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Ç., üvey ağabeyine küfrettiği için D.’yi vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA