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Akkuyu'da DEAŞ'lı terörist operasyonu! Bir terörist yakalandı

Akkuyu'da DEAŞ'lı terörist operasyonu! Bir terörist yakalandı
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İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte kimlik ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu bir yabancı uyruklu yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma düzenlendi.

Sabah'ın haberine göre, ekiplerin çalışmasında, hakkında difüzyon bulunan Rus U.A'nın Mersin'in Gülnar ilçesinde yapım aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığını tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak)

Etiketler akkuyu ngs nükleer güç santrali deaş terör terörist
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