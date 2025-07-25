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Akraba aileler taş ve sopalarla birbirine girdi! Aracı ateşe verdiler

Akraba aileler taş ve sopalarla birbirine girdi! Aracı ateşe verdiler
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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Geçittepe Mahallesi’nde meydana geldi. Amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine taş ve sopalarla vururken, bir kişi de aracı ateşe verdi. İhbarla olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 8 kişi sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki hastanelere kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. 

DHA

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Etiketler Şanlıurfa kavga Akraba
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