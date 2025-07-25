Akraba aileler taş ve sopalarla birbirine girdi! Aracı ateşe verdiler
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Geçittepe Mahallesi’nde meydana geldi. Amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine taş ve sopalarla vururken, bir kişi de aracı ateşe verdi. İhbarla olay yerine giden jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 8 kişi sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki hastanelere kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol