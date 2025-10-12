  1. Anasayfa
  4. Akraba ailelerin kavgası korkunç bitti: 7 yaşındaki kız çocuğu vuruldu!

Akraba ailelerin kavgası korkunç bitti: 7 yaşındaki kız çocuğu vuruldu!

Güncelleme:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ile evinin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen C.D ile E.A arasında yaşanan gerginlik silahlı kavga dönüştü. Olayda, vücutlarına saçma isabet eden C.D ve E.A yaralandı. Kavga sırasında evinin bahçesinde oynayan B.N.’ye de saçma isabet etti. Ağır yaralanan B.N. ambulansla Balıkesir'e sevk edildi. Diğer yaralılar C.D ve E.A ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

