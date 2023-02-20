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Akrabalarının evlerini benzin döküp yaktı: Savunması pes dedirtti

Akrabalarının evlerini benzin döküp yaktı: Savunması pes dedirtti
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Eskişehir'de İlker Kapan, tartıştığı 2 akrabasına ait evlere benzin döküp ateşe verdi. Tutuklu sanık İlker K. , ilk duruşmada verdiği ifade ile herkesi şoke etti.

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 23 Ekim'de Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Tartıştığı akrabaları Ramazan ve Bekir Karakuş'a ait evlere benzin döküp, ateşe veren İlker K., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. İlker K. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya İlker K. ile taraf avukatları katıldı.

Babası ile şikayetçiler arasında borç meselesi olduğunu belirten İlker K., "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Onların canlarına herhangi bir kastım olmadı. Mahkeme huzurunda tüm müştekiler ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Mal zararını da karşılamak isterim" dedi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Sanık ve babası ile aralarında bir husumet olmadığını söyleyen Ramazan Karakuş ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Bekir Karakuş ise "Zararım çoktur; giderilse dahi şikayetimden vazgeçmem. Beni çok zor durumda bıraktı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Etiketler YANGIN EV aile
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