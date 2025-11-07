Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti

Adana'da akrabasını av tüfeğiyle bacağından vurup darbeden şahıs tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken 'Nefsi müdafaa' diyerek kendisini savunan zanlının ifadesinde ise, "Sürekli benden harçlık istiyordu. Bir anlık öfkeyle vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir kafede meydana geldi.

Pastanede çalışan Ş.S.'nin (48) yanına gelen akrabası A.K. (41) para istedi. Ş.S., parayı vermek istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda Ş.S., A.K.'yi av tüfeğiyle bacağından vurup, dakikalarca darbettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise bir akaryakıt istasyonunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Ş.S. ifadesinde, "Sürekli gelip benden harçlık istiyordu. Birkaç kez verdim ancak istemeye devam etti. Çok üsteleyince küfürleştik. Bir anlık öfkeyle vurdum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Ş.S., gazetecilere "Nefsi müdafaa" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aynı kafeye geçtiğimiz aylarda da silahlı saldırı düzenlenmiş ve pimi çekilmemiş el bombası atılmıştı.

DHA / İHA