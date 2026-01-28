  1. Anasayfa
  Akranını öldüren 15 yaşındaki katil zanlısının Google geçmişi şoke etti

Akranını öldüren 15 yaşındaki katil zanlısının Google geçmişi şoke etti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih A.'yı bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki D.G.'nin, olay öncesi internette ne kadar ceza alacağını arattırdığı ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. 15 yaşındaki Fatih A. ile aynı yaştaki D.G. arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla A.'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak geçen yıl 3 Ekim’de iddianame hazırladı. İddianamede, taraflar arasında 'aynı kızla arkadaşlık ilişkisi' nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.’nin Fatih A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, A.’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşması bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk mahkemesi olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada, suça sürüklenen çocuk D.G. salonda hazır bulundu. Mahkeme, yargılanan D.G.'nin tutukluluk halinin devamına, gelecek celse de tanık dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

'NE KADAR CEZA ALACAĞINI ÖNCEDEN İNCELEMİŞ'

Fatih A.'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, bir önceki celse yargılanan çocuk D.G.'nin cep telefonuna ilişkin bilirkişi incelemesi yapıldığını ifade ederek, "Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. Ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış. Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş. Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı. Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor. Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" dedi. 

DHA

