  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aksaray'da minibüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da minibüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da minibüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da tarım işçileri taşıyan minibüsün sağana nedeniyle kayganlaşan yolda TIR'a çarpması sonucu 2'si bebek 17 kişi yaralandı.

Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Yaklaşık 4 ay önce gittikleri Balıkesir’den Şanlıurfa’ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara’dan Osmaniye’ye giden Ali D. (45) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekiplerinin yanısıra , Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler aksaray trafik kazası minibüs tır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan gazetecinin sorusuna İngilizce yanıt
Polise 'gasbedildim' dedi, telefon ve cüzdanı bakın nereden çıktı!
860 TL ile yola çıkan Türk öğretmen şimdi 34 bin TL kazanıyor
Barınamayan öğrencilerin eylemi devam ediyor: Kocaeli'nde polisten müdahale
Koronavirüste belirtiler yine değişti! İşte yeni belirtiler
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan çok sert açıklama
Aşı olan hamile annenin bebeğinde antikor oluşturur mu?
Büyük indirim! Fiyatlar güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller..
Beşiktaş ismini gizledi! Serdar Ortaç'a olay gönderme
Yanardağ felaketi büyüyor! Lavlar 6 km yol kat etti