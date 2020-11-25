  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Kasım 2020 16:12

Aksaray'da tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde Tolunay A. (23), belirlenemeyen nedenle tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü.

Aksaray'da tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü
A+ A-

Olay, dün saat 20.30 sularında Kümbet köyünde meydana geldi. Tolunay A., belirlenemeyen nedenle tartıştığı Tecir G.'ü karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan G., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan Tolunay A. da jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yakalandı.

müzisyen , ölüm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM