Aksaray'da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir’den İzmir’e seyir halindeki tur otobüsü, Aksaray sınırlarında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Alayhan gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tur otobüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri ulaştı. Araç içerisinden çıkarılan ve ilk belirlemelere göre sayıları 20 olan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

