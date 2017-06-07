Hababam Sınıfı'ndaki o hata yıllar sonra ortaya çıktı
Hababam Sınıfı'ndaki o hata yıllar sonra ortaya çıktı
Kilo verebilmek için bunları iftar ve sahur sofranızdan eksik etmeyin
Kilo verebilmek için bunları iftar ve sahur sofranızdan eksik etmeyin
Polis de çaresiz kaldı ! Çevirip ceza da yazamadı...
Polis de çaresiz kaldı ! Çevirip ceza da yazamadı...
Bu Türk Bayrağı pozu sosyal medyada olay oldu
Bu Türk Bayrağı pozu sosyal medyada olay oldu
Hangi emekli ne kadar zam alacak ? İşte zamlı maaş listesi...
Hangi emekli ne kadar zam alacak ? İşte zamlı maaş listesi...
İstanbul'da düğmeye basıldı ! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da düğmeye basıldı ! Çok sayıda gözaltı var
Pentagon açıkladı ! Türkiye Rakka operasyonunda yok ama...
Pentagon açıkladı ! Türkiye Rakka operasyonunda yok ama...
Katar'a darbe üstüne darbe ! İki ülke daha ilişkileri kesti
Katar'a darbe üstüne darbe ! İki ülke daha ilişkileri kesti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Haziran 2017 10:59

Alaattin Çakıcı, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne nakledildi

Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Alaattin Çakıcı, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Alaattin Çakıcı, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne nakledildi
A+ A-

Geçen yıl 15 Temmuz'da Edirne'den Bolu F Tipi cezaevi'ne nakledilen Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gördü. Mart ayında kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde bağırsak fıtığı operasyonu geçiren Çakıcı, bir süre hastanede yataklı tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Çakıcı, geçen hafta yine aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Avukatları aracılığıyla sağlık sorunları nedeniyle başka bir cezaevine nakledilmesi için istekte bulunan Çakıcı'nın, Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ndeki cezaevine sevk edilmesine karar verildi. Çakıcı, dün akşam geç saatlerde hastanede tekrar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

 

DHA

alaattin çakıcı