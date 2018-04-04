SON DAKİKA
IĞDIR'DA TABURA ATEŞ AÇILDI: 1'İ AĞIR 2 ASKER YARALI
Doğum lekeleriyle dünyaya geldi ama...
Doğum lekeleriyle dünyaya geldi ama...
Dolar neden yükseliyor ? İşte doların ateşinin 4 nedeni
Dolar neden yükseliyor ? İşte doların ateşinin 4 nedeni
Iğdır'da tabura ateş açıldı: 1'i ağır 2 asker yaralı
Iğdır'da tabura ateş açıldı: 1'i ağır 2 asker yaralı
FBI'ın özel ajanlara yaptığı testin yeni soruları ortaya çıktı
FBI'ın özel ajanlara yaptığı testin yeni soruları ortaya çıktı
Bu ilçelerden konut alanlar yaşadı !
Bu ilçelerden konut alanlar yaşadı !
75 şubeli dev restoran zinciri iflasın eşiğinde !
75 şubeli dev restoran zinciri iflasın eşiğinde !
Antalya'da dev yangın ! Milyonlarca dolar kül oldu
Antalya'da dev yangın ! Milyonlarca dolar kül oldu
Şaka olsun diye cinsel organını içeri soktu... Sonrası korkunç !
Şaka olsun diye cinsel organını içeri soktu... Sonrası korkunç !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Nisan 2018 13:13

Alaattin Çakıcı'nın adamları adliye sevk edildi

İstanbul polisinin, Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Alaattin Çakıcı'nın adamları adliye sevk edildi
A+ A-

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik 22 Mart'ta İstanbul, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Ankara, Kırıkkale ve Bursa'da yaptığı operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltını almıştı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile 1 telsiz ele geçirilmişti. 

Polis ekipleri gözaltındaki şüpheliler hakkında, 'Örgüte üye olmak', 'Örgüt propagandası Yapmak', 'Örgüte yardım etmek', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından işlem yapıldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilere yapılan baskınlarda ele  geçirilen tabanca ve tüfekler basın mensuplarına gösterildi.

DHA

istanbul organize suçlarla mücadele , alaattin çakıcı , kırıkkale
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM