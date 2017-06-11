Alaattin Çakıcı'yı kaçıracaklardı

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı’nın kaçırılma girişinin son anda önlendiği ortaya çıktı. Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kırıkkale’ye nakledilen Çakıcı’yı kaçırmayı planladığı öne sürülen 9 adamı, Bolu-Ankara arasında pusuya yattı. Ancak Çakıcı beklenen saatte nakledilmeyince kaçırma planı suya düştü.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Edirne'de cezaevinde bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle 15 Temmuz 2016 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Burada kaldığı süre boyunca sağlık sorunları nedeniyle sürekli hastaneye kaldırılan Çakıcı, Mart 2017 tarihinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde bağırsak fıtığı operasyonu geçirdi. Tedavisi tamamlanan Çakıcı’nın, Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi.

9 ADAMI PUSUYA YATTI

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Kocaeli’nden Çakıcı’yı kaçırmak için harekete geçen 9 adamı, 6 Haziran’da 4 lüks araçla Bolu’ya geldi. Şüpheliler, Bolu-Ankara arasında cezaevi nakil aracının geçeceği istihbaratını aldıkları güzergâhta pusuya yattı. Gün boyu aracın geçmesini bekleyen şüpheliler, istihbaratın doğru olmadığını düşünerek gitti. Adamların ayrılmasından sonra Çakıcı, 6 Haziran gece yarısı Kırıkkale’ye nakledildi. Kaçırma planları tutmayan Çakıcı’nın adamlarından Y.E.U. ve Ö.T. Bolu’da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra Ankara’ya geçti.

Çakıcı’nın adamlarının Ankara’ya geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine polis, takip başlattı. Çukurambar’daki kafede bir araya gelen D.A., A.G., Ö.T., Y.Ç. ve Y.E.U. gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyonda, şüphelilerin polisleri karşılarında görünce silahları çekmeye çalıştığı ancak silahlarını kullanmaya fırsat bulamadan etkisiz hale getirildikleri görüldü. Ppolis ekipleri, Çakıcı’nın diğer adamları E.K., G.B., A.Ç. ve V.K. ise Çankaya’da kaldıkları otelde ve Kızılay’da araçla seyir halindeyken yakaladı.

8 RUHSATSIZ SİLAH 100 FİŞEK

Gözaltına alınan şüphelilerden 8 ruhsatsız silah, 100’ün üzerinde fişek, 3 bin lira, Çakıcı’nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflarla mektuplar ele geçirildi. Şüphelilerden Y.E.U.’nun cezaevinden yeni çıktığı, Ö.T. ve Y.Ç.’nin ise cinayet suçundan arandığı, diğer şüphelilerin de çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirdi. Ele geçirilen silahlar, kriminal incelemeye gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

SUİKAST ŞÜPHESİ

Çakıcı’nın cezaevinde tutuklu bulunduğu dönemde başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasiye ölüm tehdidinde bulunduğu, mektup gönderdiği belirlendi. Çakıcı’nın yakalanan adamlarının Ankara’da siyasilere yönelik herhangi bir suikast planlayıp planlamadığı da araştırılıyor.