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Alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, önceki gün Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Kale Kiri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (34) arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. A.G. ve arkadaşı S.T. bıçak darbeleri ile yaralandı.

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen A.G., yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Ö.E., G.E. ve Ö.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

İHA

Etiketler Çankırı ılgaz alacak verecek kavgası
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