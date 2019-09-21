Alanya Kalesi'nin surlarını pencere için yıktılar

DHA’nın haberine göre Godina hakkında evine yaptırdığı izinsiz pencere ve korkuluk inşaatı nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Nisan ayında yıkılmış

Tarihi kalenin Ehdemek bölgesindeki kısmında, Avusturyalı Walter Godina’ya ait evin duvarlarıyla bitişik ve Alanya Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi surların nisan ayında yıkıldığı ortaya çıktı. 10 metreye yakın sur ve Godina’ya ait balkonun bir kısmının yıkılma sebebinin, Avusturyalı Godina’nın, surlara bitişik noktadaki evinden surlara pencere açması, balkon kısmına ve surların üzerine korkuluk yaptırması olduğu öne sürüldü. Godina’nın, tarihi sit alanı içinde olan alanda yaptığı tüm bu işlemler için izin almadığı belirtildi.

Alanya Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapılan izinsiz müdahaleyle surların yıkımına sebep olmasından dolayı Godina hakkında 2863 sayılı yasa çerçevesinde yasal işlemlerin başlatıldığını ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Surların devamı da yıkım tehlikesi altında

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca yürütülen soruşturma devam ederken, yıkılan surlarla ilgili restorasyon projesi hazırlandı. Surların devamının da yıkım tehlikesi altında olması nedeniyle restorasyon projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.