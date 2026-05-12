Alanya sahilinde kıyıya vuran paketten kirli bir servet çıktı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin rutin denetimleri sırasında, kıyıya vuran şüpheli bir paketin içinden yaklaşık 40 milyon lira değerinde uyuşturucu madde çıktı. Ekipler, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve sahil hattındaki güvenlik devriyeleri sırasında Keşefli Mahallesi kıyısında alışılmışın dışında bir paket fark etti. Dalgaların etkisiyle karaya oturduğu anlaşılan pakete hemen müdahale edildi.

İçinden 40 Kiloluk "Zehir" Çıktı

Güvenli bir bölgeye alınarak açılan paketin içinden, piyasaya sürülmeye hazır 40 kilogram macun esrar maddesi çıktı. Yapılan piyasa araştırmasında, ele geçirilen uyuşturucu maddenin toplam değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirlendi.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Piyasa değeriyle dudak uçuklatan uyuşturucu maddeye Sahil Güvenlik ekiplerince el konulurken, paketin nereden geldiği ve hangi deniz taşıtıyla bırakılmış olabileceği araştırılıyor. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve deniz trafiğini incelemeye alan yetkililer, olayla bağlantısı olan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

