Alevler geceyi aydınlattı: Şişli'de korkutan yangın

İstanbul Şişli'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, 23.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Talimhane Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda gecekonduyu sardı. Evde bulunan 3 kişi komşuların yardımıyla dışarı çıkarılırken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat müdahalesinin ardından söndürüldü.

BİR KİŞİNİN BACAĞI KIRILDI

Alevlerin sardığı evde yaşayan Umut Eyi, gecekondunun çatısına çıktı. Çatıdan atlayan Eyi'nin bacağı kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eyi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredekiler evde bulunan Şefika Eyi ve Osman Eyi'yi kurtararak dışarı çıkardılar.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gecekonduda çıkan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri sokağın dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADILAR

Yangını ardından mahalle sakinleri de sokağa indi. Çok sayıda mahalleli itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından takip ederken, maske ve mesafe kurallarına uymadı. Bazı mahalle sakinlerinin ise camlarından çalışmaları izlediği görüldü.



"ÇATIDAN ATLADI"

Yangın sırasında evdekileri kurtaran komşuları yaşananları anlattı. Mahalle sakinlerinden Fuat Vardar, “Ambulansla beraber gitti arkadaş. Şu an bir oğlu yaralı olarak gözüküyor. Oğlunun kardeşi var onu da göremedim. Şefika Abla'yı da bulamadım. Buralarda bir yerde ama nerede olduğunu bulamadım. Yangın yarım saat önce başladı" dedi.

Yangın sırasında içeri giren ve evdekileri dışarı çıkaran Kadir Ermenci ise, “Mahallede oturuyorken, bir anda duman çıkmaya başladı evden. Umut Ağabey'in amcası galiba sobayı yakmış. Sobayı yakarken alevler yükseldi. Annesi içeride uyurken, kalkıp da kurtarmaya çalıştığımızda Umut Ağabey çatıdan atladı. Kapıyı açtık annesini çıkardık. Daha sonra Umut Ağabey yere düştü, ayağını kırdı. Biz de köpekleri, annesini, amcasını çıkardığımızda olay bu duruma geldi. Bizde anlamadık" diye konuştu.