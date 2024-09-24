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Alevlerin ardından cinayet şüphesi: Yanmış cansız bir kişi bulundu

Alevlerin ardından cinayet şüphesi: Yanmış cansız bir kişi bulundu
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Ankara'da bir ev yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan evin içerisinde erkek cesedi buldu. Yangın öncesi binadan çıkan şahsın delilleri yok etmek için evi ateşe verdiği iddia edildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri evde yanmış erkek cesedi buldu. Bir şahsın işlediği cinayet sonrası delilleri yok etmek için evi ateşe verdiği iddia edildi.

Olay, sabah saat 09.10 sularında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binadaki bir dairenin camlarından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımı ile açarak içeri girdi. Alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, ev içerisinde henüz kimliği öğrenilemeyen yanmış bir erkek cesedi buldu.

İddiaya göre binadan çıkan erkek bir şahsın cinayet işlediği ve delilleri yok etmek için evi ateşe verdiği ifade edildi.

İHA

Etiketler yangın cinayet itfaiye ankara çankaya
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