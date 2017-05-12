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  4. 12 Mayıs 2017 07:39

Ali Baba'nın Çiftliği'ndeki cinayette büyük sır

Antalya'da çevreci çift Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun öldürülmesiyle ilgili büyük şüpheler var.

Ali Baba'nın Çiftliği'ndeki cinayette büyük sır
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Antalya’da doğaya zarar veren taşocaklarının kapatılması için mücadele veren çevreci çift Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’yu öldürdüğü belirtilen A.Y., cinayeti para için işlediğini söyledi. Ancak ailenin iddiası farklı. Avukat “Konu adi bir gasp olayı olarak geçiştirilmemeli” dedi.

Antalya'nın Finike ilçesi Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evinde salı günü vahşi bir cinayet işlendi. Bölgede doğaya zarar veren taşocaklarının kapatılması için mücadele veren Aysin (61) ve Ali Ulvi Büyüknohutçu (61) çiftini, mahalleye yeni taşınan A.Y. (31) av tüfeğiyle öldürdü. Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun cesedi salon kapı girişinde, Aysin Büyüknohutçu ise giriş kat balkonunda kanlar içinde bulundu. Kadının kaçmak isterken arkadan vurulduğu kaydedildi. Yakalanan A.Y., ilk ifadesinde cinayeti para için işlediğini, evde bulunan 2 bin lira, cep telefonu ve diz üstü bilgisayarı aldığını söyledi. Şüpheli, silahı ve evden aldıklarını Asarönü mevkisindeki bir kuyuya attığını söyledi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

‘NAKİT PARA ŞÜPHESİ’
Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Büyüknohutçu Ailesi’nin avukatı İsmail Doğan Tunçbilek, şunları söyledi: “Cinayet zanlısı bölgede çıkan ufak çaplı yangını Ali Bey’e haber vermiş, 300 lira istemiş. Ali Bey 100 lira verip göndermiş. Cinayet işlenmemiş olsa suç duyurusunda bulunacaktık. Zanlı suçunu itiraf etmiş olabilir ancak buradaki konumu, verdiği mücadele, daha önce yaşadığı olaylar iyi araştırılmalı. Konu adi bir gasp olayı olarak geçiştirilmemeli. Ali Bey yanında yüklü miktarda para da bulundurmazdı.”

TEHDİTLER ALIYORDU
Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun Kent Konseyi’nin kurucularından olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çok korkunç, vahşet. Antalya kamuoyunun yakından tanıdığı bir kişi. Tüketici konularında ve son zamanlarda özellikle çevre korumasına kendini adamış bir insan. Kamuoyunda hukuksal çerçevede gösterdiğimiz haklı tepkilerimizin önü kesilmemeli.

Sosyal medyadan paylaşımlarından tehditler aldığını biliyorduk. Demokrasinin gelişmesine katkı koyan sivil hareketin güvencesi açısından bu cinayetin aydınlatılmasını bekliyoruz.”

ÇEVRE ÇİÇEKLERİ
Cinayetin işlendiği evin önüne gelen çevreci dernekleri, evin giriş kapısına çiçek bıraktı. Grup adına konuşan A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz, “Bu olayın derinlemesine araştırılması için de elimizden geleni yapacağız. Çünkü Ali Bey’in buradaki ocakların kapatılmasıyla ilgili çok büyük çabaları vardı. Sürecin kronolojik gelişimine bakıldığında kafamızda çok büyük soru işaretleri var” dedi.

Hürriyet

cinayet , antalya , ali babanın çiftliği