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Aliyev ve Zelenski'den İstanbul'daki patlamaya dair açıklama

Aliyev ve Zelenski'den İstanbul'daki patlamaya dair açıklama
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yaşanan patlamanın ardından taziye mesajı yayımladı.

Aliyev açıklamasında "İstanbul'un merkezinde meydana gelen patlamanın haberi bizi derinden sarsmıştır. Yaşanan trajediyle ilgili olarak size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Zelenski Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.

Etiketler taksim patlama azerbaycan ukrayna taksim patlaması
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