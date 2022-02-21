Alkol masasındaki kavgası cinayetle bitti

Antalya’da 2 hafta önce iddiaya göre alkol masasında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Şubat 2022 tarihinde saat 20.30 sırasında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilindeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan T. (58) ve arkadaşı Erhan Y. (41), sahilin otoparkında masa kurarak alkol almaya başladı.

Aralarında tartışma çıkınca Erhan Y., motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen şahıs ile Orhan T. yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre Erhan Y., bıçakla Orhan T.’yi elinden yaraladı.



Orhan T. ise park halindeki aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan Y.’ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Karnından yaralanan Erhan Y., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağ elinden yaralanan Orhan T. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Y., 13 gün süren tedavinin ardından bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumuna getirilen Y.'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi. Olay sonrası elinden yaralanan Orhan T. ise polis tarafından gözaltına alındı.