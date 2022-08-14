Alkollü araç kullanan kaymakam bir çocuğun ölümüne sebep olmuştu: Olayla ilgili yeni gelişme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Ç.'ye çarpıp ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server S.'nin kararname ile atandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde Bismil'de devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Ç.'e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Gercüş Kaymakamı Server S., Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Kararname ile S.'nun yerine ise Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.

Kaza, 15 Temmuz günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server S.'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Ç.'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı.

Yaralanan Ç. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam S. tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde tutukluğu devam eden S.’nun kararname ile atandığı ortaya çıktı.