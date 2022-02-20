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  4. Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesine alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi Orta Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücü idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 farklı araç ve 1 de halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

Etiketler sakarya söğütlü alkollü sürücü
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