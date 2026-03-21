  4. Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü!

Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü!

Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde market sahibinin oğlu H.K., tartıştığı müşterisi H.Ş.'yi (19) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan H.K.'nin, 3.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Manavgat’ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette meydana geldi. İş yeri sahibinin oğlu H.K. ile müşterisi H.Ş. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Ş.’yi tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, H.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, H.K.’nin 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine gelen anne-babası ile yakınları, Ş.'nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı. H.Ş.’nin anne ve babası, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

DHA

Etiketler antalya Manavgat market cinayet
