Allah kahretsin! 5 yaşındaki çocuğu öldürene kadar yapmadıkları işkence kalmamış

İzmir'de cansız bedeni bulunan ve annesi ile annesinin sevgilisi tutuklanan 5 yaşında minik çocuğun bir araçta tamamen çıplak halde ve vücuduyla yüzünde darp izinin olduğu fotoğrafları ve video görüntüleri bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden M.D.'ın, oğlu E.D.'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen M.D.'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren M.D., oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. M.D.'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, M.D. ile sevgilisi S.E. ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTİNAF İLK KARARI BOZDU

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan M.D.'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, S.E.'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık S.E.'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık M.D.'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık M.D.'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık S.E.'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.

ÖZ ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETMİŞ

Mahkeme heyetinin S.E.'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Raporda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücuduyla yüzünde darp izinin olduğu fotoğrafların bulunduğu belirtildi. İncelemede, M.D.'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda M.D.'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, M.D.'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.

MESAJLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Telefonda, 'G.D.' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. G.D. isimli kişinin S.E.'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. S.E.'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. S.E.'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, S.E.'in telefonunda 'G.D.' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.