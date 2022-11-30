Allah kahretsin! Bir kadın daha korkunç şekilde katledildi

Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti vahşetiyle başladı. Denizli'de 20 yaşındaki genç kadın eşi olacak eli kanlı cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi.

Denizli’de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadını başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı E.I. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan A.I., kavgayı ayırmaya çalışan babası H.I.’ı bacağından bıçakladı. Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı A.I., daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, E.I.’ı başını keserek öldürdü.

Yaralı babasının yanında teslim oldu

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne N.I., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören A.I., işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba H.I., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.I.’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi. Kadın cinayeti kurbanı olan E.I.’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA