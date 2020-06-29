Altın madeni işçilerini taşıyan servise savaş açıldı!

Kayseri'nin Develi ilçesinde altın madeni işçilerini taşıyan servis aracına ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Gömedi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servise kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Gömedi Mahallesi Muhtarı İsmail Develioğlu, "Ben Develi'den köydeki eve geldim. Burada kalabalığı görünce buraya geldim ama bu ara olan olmuş. Yolu çevirenler yaya bir şekilde kaçmışlar arazinin içine doğru. Kimdir, nedir, köylüyle alakası yok. Köyde böyle bir şey zaten olmaz. Bizim köyde köyden bir Allah'ın kulu çıkıp da buradan ekmek yediği yerin, aracın önüne çıkıp da aracın önünü kesmez, çevirmez. Bizde kesinlikle böyle bir şey olmaz. Köyle alakası yok bence bu olayın. Valla burada dediklerine göre 3 ya da 4 kişi yaralı. Şükür ağır bir yaralı yokmuş herhalde. Ağır değilmiş durumları" dedi.