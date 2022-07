Altınları için komşusunu canlı canlı yakmıştı: Kan donduran vahşette yeni gelişme

Bağcılar’da altın bileziklerini yağmalamak istediği komşusunu önce tülbent ile boğduğu, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olduğu iddia edilen anaokulu öğretmeni Gözde A. hakim karşısına çıktı.

Bağcılar’da altın bileziklerini yağmalamak istediği 71 yaşındaki komşusu Gülcemal C.’ı önce tülbent ile boğduğu, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olduğu iddia edilen anaokulu öğretmeni Gözde A.’nın (34) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gözde A. hazır bulundu. Duruşmaya maktulün çocukları müşteki Dilek K. ve İbrahim C. da katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Orhan C., “Maktul Gülcemal C. büyük amcamın eşi olur. Akşam 20.30 gibi olay yerine geldim. Yanımda ağabeyim vardı. Polis bize akşam karanlık olmasından dolayı göremedikleri yerler olabileceğini bu nedenle bizim de çevreye bakmamızı rica etti. Bina çevresini dolaşmaya başladık. Sanığın oturduğu binanın arka çapraz binasının bahçesinde beyaz bir poşet gördük. Elimizle yokladık bilezik tarzı bir şey olduğunu anladık. Poşeti polislere teslim ettik” dedi.

“UYUDUĞUM İÇİN KIZ KARDEŞİM OLAY ANINDA EVDE MİYDİ BİLMİYORUM”

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Gözde A.n’ın ikiz kardeşi Halil Gökhan A. ise “O gün evde gündüz uyuyordum. Seslere uyandım. Kapıdan baktım. Yanımda Gözde ve annem de vardı. Bağrışma ve kargaşa seslerini duydum. Ambulans sesi duyunca balkona çıktım. Uyuduğum için kız kardeşim olay anında evde miydi bilmiyorum. Ama uyandığımda evdeydi” şeklinde beyanda bulundu.

“ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VEREREK BİLEZİKLER İLE OLAY YERİNDEN AYRILDI”

Tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın maktulün evine ara sıra girip çıktığını ve olay günü sanığın maktulün kolunda bulunan bilezikleri yağmalamak maksadıyla maktulün evine girdiğini ifade etti. Mütalaada, sanığın maktulü önce tülbent ile boğmaya çalıştığı ardından kolundaki bilezikleri zorla alarak maktul C.’ın üzerine yanıcı madde döküp ateşe vererek bilezikler ile olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Bileziklerin bir poşet içerisinde açık bir alanda bulunduğu da açıklanan mütalaada, Gülcemal C. tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarıldı.

“SANIK SOĞUKKANLI VE PLANLI ŞEKİLDE OLAYI TASARLAYARAK MAKTULÜ YAKIP EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ”

Mütalaada sanığın soğukkanlı ve planlı şekilde olayı tasarlayarak maktulü yakıp eziyet çektirerek öldürdüğü ve nitelikli yağma suçu işlendiği kaydedildi. Sanık Gözda A.’nın ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“GERÇEK FAİL DIŞARDA”

Mütalaaya karşı savunması sorulan Gözde A., “Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Her gelen tanık, maktulün söylediği ifadeleri dile getiriyor. Maktul yaşamadığı için tabi ki de ispatlayamıyorum. Ancak ben bu suçu işlemedim. Maktulü öldüren kişi ben değilim. Gerçek fail dışarda. 1 yıl 2 ay 8 gündür yatıyorum. Yapan her kimse dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Gülcemal C.’ın evinde torunlarının arkadaşının ile parmak izi çıktı. Benim o eve girip çıktığım söyleniyor, peki niye benim parmak izim çıkmıyor? Hakkımda hiçbir delil olmadan yargılanıyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, maktulün kızı Dilek K. duruşma salonundan çıkarken sanığa seslenerek “Cezanı çekeceksin. Benim annem mazlum” diye bağırdı. Oğlu İbrahim Kerem C. ise “Senin yatacak yerin yok. Gün ışığı göremeyeceksin” dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Nisan 2021’de Bağcılar’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü polis ekiplerine yangın çıkarmak suretiyle yağma suçunun işlendiğine dair ihbar geldiği açıklanarak, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından evde yanmış şekilde bulunan Gülcemal C.’ın hastaneye kaldırıldığı iddianamede belirtilmişti. Gülcemal C.’ın kaldırıldığı hastanede yanık tedavisi görürken hayatını kaybettiği de iddianamede aktarılmıştı. İddianamede sanık Gözde A. ile maktul Gülcemal C.’ın komşu oldukları, Gözde A.’nın zaman zaman maktulün evine girip çıktığı anlatılmıştı. Olay günü Gözde A.’ın maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak amacıyla maktulün evine girdiği ve önce tülbent ile boğmaya çalıştığı ardından kolundaki bilezikleri zorla alarak, maktulün üzerine yanıcı ve yakıcı madde döktüğü iddianamede belirtilmişti. Gözde A.’nın komşusunu ateşe verdiği ardından bilezikler ile evi yanar halde terk ettiği ve yağmalanan bileziklerin boşluk bir alanda bulunduğu iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede sanık Gözde A.'nın yangın çıkararak kasten öldürme’ ve ‘konuttan yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.