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  4. 18 Ocak 2019 07:56

Alzheimer hastası, 100 yaşındaki annesini öldürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, alzheimer hastası Mehmet H., tartıştığı annesini iterek ölümüne neden oldu.

Alzheimer hastası, 100 yaşındaki annesini öldürdü
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştıkları sırada, alzheimer hastası oğlu Mehmet H. (75) tarafından itilerek yere düşen Lütfiye H. (100) yaşamını yitirdi. Mehmet H., olaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi. 

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alzheimer hastası Mehmet H., eşi ve annesiyle yaşadığı evde, eşi N.H. komşusundayken, annesi Lütfiye H. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesiyle iddiaya göre, Lütfiye H. oğlunun hırpalaması sonucu dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Lütfiye H., hareketsiz kaldı. Bu sırada eve gelen N.H. kayınvalidesinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemede Lütfiye H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lütfiye H.'nin censız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. 

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Mehmet H.'nin ise olaya dair bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.   

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




DHA

sakarya , alzheimer
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