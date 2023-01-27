Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürdü

Muğla'da 60 yaşındaki Uğur Ö., birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkıştı. Ablasını öldürdüğünü itiraf eden Ö., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi. Uğur Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Ö.'nün öldüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Ö.’nün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Uğur Ö., polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan Uğur Ö., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ö.'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA