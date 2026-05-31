Amasya'da deprem paniği: Faciadan kıl payı dönülen duvarın çökme anı kamerada

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın üzerine çöken dev bahçe duvarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekilere büyük bir gürültüyle deprem paniği yaşatan ve giriş kattaki balkonda hasara yol açan olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Amasya merkeze bağlı Şeyhcui Mahallesi'nde 24 Mayıs tarihinde meydana gelen ve mahalle sakinlerine deprem korkusu yaşatan istinat duvarının çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Bir binaya ait 3 metre yüksekliğinde ve 15 metre genişliğindeki bahçe duvarı, büyük bir gürültüyle yan taraftaki 5 katlı Gümüş Apartmanı'nın üzerine devrildi.

Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sadece giriş kattaki dairenin balkonu hasar gördü ve duvarın apartmanın üzerine yıkıldığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

"Büyük Bir Gümbürtü Koptu, Deprem Oldu Sandık"

Büyük gürültü koparan olayın yaşandığı saniyelerde duvarın çevresinde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı kıl payı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla intikal eden AFAD, itfaiye ve Amasya Belediyesi ekipleri, yıkılan dev duvarın etrafına güvenlik şeridi çekerek gerekli tüm tedbirleri aldı.

Duvarın üzerine çöktüğü Gümüş Apartmanı sakinlerinden Hikmet Yılmaz, yaşadıkları büyük paniği şu sözlerle aktardı:

"Olay öncesinde çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Aniden büyük bir gümbürtü koptu, adeta deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında kontrol ettiğimizde duvarın yan binaya doğru yıkıldığını gördük. Allah’tan kimsenin canına zarar gelmedi."

Olay yerindeki hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları ise yetkililer tarafından sürdürülüyor.

İHA

Etiketler Amasya duvar çökmesi asayiş duvar yıkılma anı AFAD deprem paniği video
