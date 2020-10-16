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  4. 16 Ekim 2020 21:44

Amasya'da korkutan TIR kazası

Tokat'tan Samsun'a giden bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda viyadüğe çarptı.

Amasya'da korkutan TIR kazası
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Tokat'tan Samsun'a giden Musa Torun idaresindeki 55 AOA 11 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Helvacı mevkisinde viyadükten düştü.

Kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkan Torun, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Torun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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