Amasya'da korkutan TIR kazası

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tokat'tan Samsun'a giden Musa Torun idaresindeki 55 AOA 11 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Helvacı mevkisinde viyadükten düştü.
Kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkan Torun, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Torun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol