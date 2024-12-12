Amasya’da maden ocağında göçük

Amasya’nın Suluova ilçesinde kömür madeninde yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Kolay köyünde Beşler Yenidoğuş Madencilik firmasının işlettiği madende göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Özgür Söylemez adlı işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

"Göçük altında kalan işçimiz yaralı olarak kurtarıldı"

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.48’de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Suluova ilçemiz Kolay köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında iş kazası meydana geldiği ve 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirilmiştir. İhbarın ardından olay mahalline ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiş olup, göçük altında kalan işçimiz yaralı olarak kurtarılmıştır" denildi.