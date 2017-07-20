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  4. 20 Temmuz 2017 22:12

Amca çocukları birbirine girdi !

Çorum'da amca çocukları arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Amca çocukları birbirine girdi !
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Çorum’un Uğurludağ ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükerikli köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aynı aileden iki grup arasında tartışa çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada 2’si kadın 10 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından köye Jandarmaekipleri sevk edildi. Yaralılar köye çağrılan ambulanslarla İskilip ve Çorum Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan yaralıların amca çocukları olduğu öğrenildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giden Uğurludağ Kaymakam Vekili Bahadır Güneş’te olay hakkında bilgi aldı.

İHA

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